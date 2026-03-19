Ряд воспитанников ПСЖ отказываются продлевать контракт

Несколько молодых футболистов «ПСЖ» хотят покинуть клуб после подписания Дро Фернандеса.

Парижский клуб купил 18-летнего полузащитника у «Барселоны» в январе за 8 млн евро, подписав с ним контракт до 2030 года.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Equipe, некоторые из молодых футболистов «ПСЖ» недовольны тем, что Луис Энрике делает ставку на футболистов извне, не давая шанса воспитанникам академии. Порядка семи игроков, включая 17-летнего Самба Кулибали и 18-летнего Мартина Джеймса, не ответили на предложения клуба о продлении контракта и рассматривают возможность сменить команду по окончании сезона. В частности, недовольство вызвало сокращение игрового времени 18-летнего Ибраима Мбайе и перевод в молодежную команду Ноа Нсоки и Матиса Жанжеаля.

Отмечается, что в «ПСЖ» осознают, что некоторые из молодых воспитанников могут покинуть команду. Один из тренеров академии объяснил, что сокращение игрового времени связано с ключевыми матчами и возвращением в состав травмированных игроков, при этом отметив, что молодым футболистам «трудно набраться терпения».