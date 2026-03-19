Почетный президент «Динамо» Мх оценил спорное пенальти «Зенита»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в чемпионате Росси после пенальти в пользу «Зенита» в матче полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.