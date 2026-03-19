Получивший травму футболист «Галатасарая» перенес операцию

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Ноа Ланг на своей странице в социальной сети сообщил, что успешно перенес операцию после травмы пальца.

В среду «Галатасарай» со счетом 0:4 проиграл на выезде «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 26‑летний Ланг вышел на замену после перерыва, а на 80‑й минуте матча его унесли с поля на носилках. Футболист сильно травмировал палец руки, врезавшись в рекламный щит, хавбека отправили в больницу. По данным СМИ, Лангу оторвало часть пальца.

— Операция прошла хорошо, спасибо за все сообщения, — написал Ланг.

«Галатасарай» уступил «Ливерпулю» по сумме двух матчей (1:0, 0:4) и не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.