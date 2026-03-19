Тренер «Жироны» желает работать в «Манчестер Сити»

Тренер «Жироны» Мичел желает работать в «Ман Сити»: «Я готов тренировать любую команду. Я способен адаптироваться и хочу попробовать»
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере.
50-летний специалист ответил на вопрос, способен ли он возглавить «Манчестер Сити». Испанский и английский клуб входят в City Football Group.
«Я готов, я считаю себя готовым тренировать любую команду. Я не знаю, смотрят ли они [в «Сити»] на это так же. Очевидно, это не одно и то же, но у меня есть способность адаптироваться, и я хочу попробовать», – сказал Санчес в интервью Feeberse.
Сейчас манчестерскую команду возглавляет Пеп Гвардиола.
Адвокат Смолова о драке: «Никакую глазницу потерпевшему Федор не ломал – это старая травма. При такой фактуре оснований в отказе в прекращении дела не имеется, даже с натяжкой»
Матч «Зенит» – «Динамо» в 22-м туре РПЛ прокомментируют Трушечкин и Жичкин, игру «Краснодара» с «Пари НН» – Шнякин и Родников
ФИА предложила перенести дату разрешения доработать двигатели – в «Мерседесе» против (Motorsport-Magazin)
Адвокат Смолова о драке: «Никакую глазницу потерпевшему Федор не ломал – это старая травма. При такой фактуре оснований в отказе в прекращении дела не имеется, даже с натяжкой»
Матч «Зенит» – «Динамо» в 22-м туре РПЛ прокомментируют Трушечкин и Жичкин, игру «Краснодара» с «Пари НН» – Шнякин и Родников
ФИА предложила перенести дату разрешения доработать двигатели – в «Мерседесе» против (Motorsport-Magazin)