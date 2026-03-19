Новички «Зенита» оценили уровень РПЛ

Полузащитник «Зенита» Джон Джон и нападающий Джон Дуран во время презентации во флагманском магазине команды на Невском проспекте оценили уровень РПЛ, передает слова Дурана корреспондент «Спорт День за Днем» Анна КОРОБКОВА.

Джон Джон: Очень сильный чемпионат, силовой футбол. Надеюсь поскорее адаптироваться к нему, чтобы выполнять поставленные цели, в том числе свои собственные. Я приехал помогать «Зениту» завоевать титулы и трофеи. Надеюсь, так все и будет.

Джон Дуран: Действительно очень конкурентный чемпионат. Много сильных соперников, но мы надеемся и рассчитываем выполнить главную цель – выиграть чемпионство в этом году.

Презентация прошла в четверг, 19 марта.

Джон Джон и Джон Дуран перешли в «Зенит» зимой из «Брагантино» и «Фенербахче» соответственно. Джон Джон сыграл за «Зенит» в российской премьер-лиге 3 матча, в которых отметился голевой передачей. Статистика Дурана — 3 игры и 1 гол.