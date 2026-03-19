Новички «Зенита» Джон Джон и Джон Дуран оценили уровень РПЛ

Полузащитник «Зенита» Джон Джон и нападающий Джон Дуран во время презентации во флагманском магазине команды на Невском проспекте оценили уровень РПЛ, передает слова Дурана корреспондент «Спорт День за Днем» Анна КОРОБКОВА.

Новички «Зенита» оценили уровень РПЛ
Джон Джон: Очень сильный чемпионат, силовой футбол. Надеюсь поскорее адаптироваться к нему, чтобы выполнять поставленные цели, в том числе свои собственные. Я приехал помогать «Зениту» завоевать титулы и трофеи. Надеюсь, так все и будет.

Джон Дуран: Действительно очень конкурентный чемпионат. Много сильных соперников, но мы надеемся и рассчитываем выполнить главную цель – выиграть чемпионство в этом году.

Презентация прошла в четверг, 19 марта.

Джон Джон и Джон Дуран перешли в «Зенит» зимой из «Брагантино» и «Фенербахче» соответственно. Джон Джон сыграл за «Зенит» в российской премьер-лиге 3 матча, в которых отметился голевой передачей. Статистика Дурана — 3 игры и 1 гол.

