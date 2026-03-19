Комментатор Орлов раскритиковал "Зенит"

Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении "Зенита" в текущем сезоне.

"Командной игры нет. Более того, нет командного прессинга. "Зенит" вообще прессинг не использует. Почему - не знаю. Все вопросы к тренерскому штабу, к главному тренеру", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 21 матче. Подопечные Сергея Семака одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в Российской Премьер-Лиге.