Экс-вратарь «Зенита» высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге. Он считает, что борьба за трофей будет идти до последнего.

© Чемпионат.com

— Почему «Зенит» теряет очки после рестарта чемпионата?

— Это футбол. Конкуренты тоже теряют очки. Если смотреть на результаты ЦСКА, то вообще очень странная картина. Завершение первой части сезона, кроме последнего матча, настроило болельщиков этого клуба на оптимистичный лад. «Динамо» сейчас приятно удивляет. Оно двигается по турниру без потери очков с новым старым тренером. «Балтика» незаметно подкрадывается. Но и другие клубы могут бороться за высокие цели. Думаю, до последнего будет идти борьба, — цитирует Малафеева «Евро-футбол.ру».