Комментатор Орлов поделился ожиданиями от матча "Зенита" против "Динамо"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящей игре 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит".

"Самая большая битва для "Зенита" сейчас — с московским "Динамо". Они, конечно, дадут бой. Как показывает практика, когда матч принципиальный, а с "Динамо" будет принципиальный матч, легионеры собираются. Мотивации у них предостаточно. Посмотрим. Важно, чтобы все были здоровы", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Матч между "Динамо" и "Зенитом" станет центральным в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча остоится в воскресенье, 22 марта, и пройдет на домашнем стадионе бело-голубых "ВТБ Арена" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Петербургская команда набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые идут седьмыми и имеют в своем активе на 15 баллов меньше.