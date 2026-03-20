Экс-игрок "Спартака" высказался о предстоящем матче команды с "Оренбургом"

Бывший игрок "Спартака" Николай Писарев высказался о предстоящем матче команды с "Оренбургом".

Российский специалист заявил, что "Оренбург" является фаворитом в матче со "Спартаком" из-за игры на домашнем поле.

"Здесь очень все просто. "Оренбург" на своем поле фаворит этого матча. Очень прилично они дома выглядят. Предпоследнее место? Там тоже есть своя жизнь. Внизу таблицы", - сказал Писарев в видео на Youtube-канале "Это футбол, брат!".

22 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Оренбургом". Встреча пройдет на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.