«Крылья Советов» и «Локомотив» назвали составы на матч КР

Самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив» назвали составы на матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Самаре начнется в 18:30 по московскому времени. Нападающий хозяев Вадим Раков впервые с ноября 2025 года включен в заявку команды, он начнет игру на скамейке запасных. В декабре 21‑летний футболист, права на которого принадлежат «Локомотиву», перенес операцию на ноге.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ответственным за систему VAR назначен Алексей Сухой.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Никита Кокарев (вратарь), Сергей Божин, Доминик Ороз, Никита Чернов, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Ильзат Ахметов, Сергей Бабкин, Фернандо Костанца, Иван Олейников, Джеффри Чинеду.

Стартовый состав «Локомотив»: Илья Лантратов (вратарь), Евгений Морозов, Егор Погостнов, Александр Сильянов, Кристиан Рамирес, Данил Пруцев, Данила Годяев, Алексей Батраков, Александр Руденко, Руслан Мялковский, Николай Комличенко.

