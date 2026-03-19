Экс-футболист «Динамо» раскритиковал уровень футболистов «Спартака»

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков заявил «Матч ТВ», что уровень атакующих футболистов «Спартака» не позволяет отыгрывать преимущество в счете, которое было у «бело‑голубых» в матче Кубка России.

© ФК «Динамо»

«Спартак» в среду в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграл на своем поле московское «Динамо» (1:0), но по сумме двух игр (2:5 в первом матче) опустился в Путь регионов, где встретится с «Зенитом».

— Почему у «Спартака» не получилось вернуться в игру? Так хорошо сыграло «Динамо»?

— «Динамо» играло по счету, имея большой гандикап. Нужно было особое внимание уделить обороне. «Спартак» должен был раскрываться, больше атаковать, и он пытался это делать. Но мы видим всё‑таки, что уровень атакующих футболистов «красно‑белых» не позволяет отыгрывать такое преимущество, какое было у «Динамо». Они проиграли это противостояние в первом матче, когда «бело‑голубые» крупно победили. Второй матч стал практически формальностью. После забитого гола надежда замаячила, но видно было, что не хватает мастерства именно в завершающей части атаки. Они пытались, были у штрафной, но что‑то действительно опасное и конкретное за время, которое у них было, не позволил воплотить в жизнь уровень мастерства футболистов, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.