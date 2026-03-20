Выяснилось, что стало с Мойзесом, отстраненным от работы с ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес, который был отстранен от занятий с основной командой после конфликта с главным тренером Фабио Челестини, в пятницу, 20 марта, провел индивидуальную тренировку. Занятие прошло под наблюдением двух специалистов из тренерского штаба клуба, отметили источники, знакомые с ситуацией.

© ПФК ЦСКА

Решение о переводе игрока на индивидуальные занятия было принято после инцидента, произошедшего во вторник после кубкового матча с «Краснодаром» (0:4), когда, по информации издания «Чемпионат», между футболистом и наставником команды произошла перепалка. На последующей тренировке остальная часть состава, по тем же данным, выразила поддержку 50-летнему специалисту.

В текущем сезоне игрок провел за ЦСКА 27 матчей, забил два гола и дважды был удален — оба удаления произошли в играх с «Краснодаром», в чемпионате и в Кубке страны.