«Астон Вилла» Эмери победила «Лилль» и вышла в 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» (Англия) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. По сумме двух встреч английская команда одержала победу со счётом 3:0 и вышла в 1/4 финала Лиги Европы.

На 54-й минуте полузащитник хозяев Джон Макгинн открыл счёт. На 86-й минуте вингер Леон Бэйли укрепил преимущество «Астон Виллы».

В первом матче английская команда победила со счётом 1:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Лилль» по сумме двух встреч победил «Црвену Звезду» со счётом 2:1. По итогам общего этапа Лиги Европы «Астон Вилла» набрала 21 очко и заняла второе место.