Бывшего иранского футболиста ряда клубов РПЛ исключили из сборной страны

Бывшего иранского футболиста ряда клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) исключили из сборной страны за фото в соцсетях с руководством ОАЭ. Об этом сообщает агентство Fars.

Выступающий за эмиратский клуб «Шабаб Аль-Ахли» игрок опубликовал фото с лидером страны Мухаммадом ибн Заидом. В Иране это расценили как его поддержку.

Отмечается, что в декабре 2025 года Азмун поддержал протесты в Иране. Ему угрожает конфискация имущества.

Азмун с 2013 по 2021 годы играл в РПЛ. Он выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

Ранее президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил, что национальная команда не будет проводить матчи чемпионата мира-2026 на территории США, однако исключил отказ от участия в турнире. Кроме того министр спорта Ирана Ахмад Доньямали подчеркнул, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.