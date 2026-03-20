Главный тренер сборной Никарагуа сравнил команду России с Аргентиной
Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России.
«Когда мы говорим о европейских командах, мы понимаем и принимаем как должное, что уровень, которого они достигли, высок, а для нас он максимальный. Однако это очень важные вызовы для нас, и мы принимаем на себя ответственность и будем работать над тем, чтобы отлично выступить в России. Мы знаем уровень, повторяю, но если мы в этой профессии, мы должны принимать его таким, какой он есть. Я думаю, игроки осознают огромную ответственность, которая лежит на нас, когда мы представляем никарагуанский футбол и всю Никарагуа. Мы понимаем, что нам есть в чём улучшаться, и мы над этим работаем. В предыдущие годы мы играли против Аргентины, нынешних чемпионов мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня. Однако наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти, и это единственное, что может помочь нам улучшить свои результаты на международной арене», — рассказал Оливас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Главное сейчас