Быстров призвал к отставке главы департамента судейства РФС

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о руководителе департамента судейства и инспектирования РФС Милораде Мажиче.

"Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?! Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы. Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам!" - заявил Быстров.

Летом 2023 года Милорад Мажич занял пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Контракт с сербским экспертом действует до лета 2026 года.

До этого Мажич работал на матчах мировых первенств 2014 и 2018 годов, а также возглавлял судейскую бригаду финала Лиги чемпионов в 2018 году.