Орлов прокомментировал скандальный пенальти "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на спорный пенальти в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России "Зенит" - "Динамо" Мх.

"Я много раз смотрел повтор. Убежден, что Кондаков шипами зацепил землю. Никаких нарушений защитник не делал. Может, у VAR есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В минувшую среду, 18 марта, "Зенит" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в игре первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Победный гол был забит благодаря пенальти.

Напомним, на матче работала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Главный арбитр назначил одиннадцатиметровый удар на 45+8-й минуте после просмотра видеоповтора.