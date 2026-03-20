Тренер "Енисея" оценил игру "Спартака" при Карседо

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев оценил игру "Спартака" при Хуане Карседо.

"Пропускают очень много голов, здесь есть некая системность. Залетают такие мячи, что видно — нет организации в игре всей команды в обороне... В общем, проблемки есть, "Спартак" еще мучается по инерции. Но пока прошло слишком мало времени, надо смотреть на более долгом отрезке", - заявил Ташуев.

Хуан Карлос Карседо возглавил московский "Спартак" в январе этого года. Под руководством испанского главного тренера команда провела 5 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых одержала три победы и потерпела два поражения. За это время красно-белые забили 10 голов и 12 мячей пропустили.