Экс-игрок "Реала" высказался о расизме в адрес Винисиуса

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф высказался о расизме в адрес Винисиуса и реакции Жозе Моуринью.

© Sports.ru

В феврале в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

После матча Моуринью заявил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».