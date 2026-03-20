Представитель Худякова рассказал о состоянии здоровья вратаря "Штурма"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера "Штурма" Даниила Худякова, рассказал, что игрок восстановился от травмы.
"Сейчас, наверное, все зависит от тренерского штаба. Даня восстановился, тренируется. Но теперь все зависит от того, когда тренер посчитает, что он готов. Травма Дани позади", - цитирует агента ТАСС.
22-летний Даниил Худяков является воспитанником московского "Локомотива". Летом 2024 года голкипер покинул стал "железнодорожников" и пперешел в "Штурм". Действующий контракт игрока с австрийским клубом рассчитан до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне российский вратарь провел за команду 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и один раз оставил ворота "сухими".