Карпин объяснил отсутствие Миранчука и Захаряна в итоговом составе сборной

Главный тренер сборной России прокомментировал состав команды на мартовский сбор.

© Rusfootball

"Алексей Миранчук не сможет приехать по семейным обстоятельствам. Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основном составе. Если он будет в порядке, будем рассматривать его кандидатуру на июньский сбор", - цитирует Карпина пресс-служба сборной.

Ранее сегодня, 20 марта, был опубликован окончательный состав сборной России на мартовские сборы. В итоговый список тренерский штаб включил 31 игрока.

Напомним, в рамках сборов команда сыграет два контрольным матча, в которых встретится с национальными сборными Никарагуа и Мали. Первая товарищеская игра пройдет 27 марта в Краснодаре, вторая - 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.