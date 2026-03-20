Подсчитано, сколько зрителей посетили полуфиналы Кубка России

Объявлено количество болельщиков, посетивших минувшие матчи 1/2 финала Кубка страны.

144 868 зрителей посетили матчи полуфиналов Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Больше всего болельщиков собрало московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" - 34 463. Второе место по посещаемости занял ответный поединок "Краснодара" и ЦСКА - 31 596 зрителя. Также в тройку попал первый матч старейшего дерби, который посетили 23 385 болельщиков.