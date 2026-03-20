Тренер «МЮ» оценил то, что Фернандеш активно выражает свое недовольство

Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик не видит проблемы в том, что капитан Бруну Фернандеш активно выражает свое недовольство партнерам по команде на поле.
«Если это исходит из лучших побуждений, и цель состоит в том, чтобы сделать игру лучше для всех, и все сохраняют позитивный настрой, я не вижу в этом никаких проблем. Я думаю, что пока это делается с правильными намерениями, когда отсутствует неправильный язык тела или негативный тон, то подталкивать друг друга полезно. Это не что-то личное. Это вопрос эффективности и того, чтобы выжать максимум друг из друга. За эти годы я видел игроков, которые просто спорили ради спора, чтобы подбодрить друг друга. Безусловно, такое бывает, и никак не вредит. Как я уже сказал, это не личное. Это на благо команды и всех», – сказал Кэррик.
Капризов о плей-офф: «Идет мой 6-й сезон в «Миннесоте». Четырежды мы вылетали в 1-м раунде, еще один раз – не вышли в плей-офф. Сейчас у нас более сильная команда»
«Эдмонтон» поместил Драйзайтля в долгосрочный список травмированных. Форвард выбыл до конца регулярки
