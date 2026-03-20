Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу «Зенита»

Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу клуба.
«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените», были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».
Жак Вильнев: «Настоящие гонщики – как пилоты в мое время – возненавидели бы новый регламент «Ф-1»
Более 84 млн человек в России занимаются спортом, согласно отчету Минспорта
Капризов о плей-офф: «Идет мой 6-й сезон в «Миннесоте». Четырежды мы вылетали в 1-м раунде, еще один раз – не вышли в плей-офф. Сейчас у нас более сильная команда»
