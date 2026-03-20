Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу «Зенита»

$84.8496.92

Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»

Sports.ruиещё 1

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу клуба.

© Sports.ru
«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените», были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости