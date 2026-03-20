Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об окончательном составе на два товарищеских матча.

Российский специалист заявил, что кто-то из нападающих может получить повреждение в предстоящем туре Российской Премьер-Лиги.

"В итоговом списке четыре нападающих. Можно сказать, что даже небольшой перебор в этой линии. Но впереди еще один тур, и всё может произойти. Например, в кубковом матче травмировался Осипенко. Всегда есть риск, что кто-то еще получит травму", - сказал Карпин пресс-службе РФС.

Сегодня, 20 марта, был объявлен итоговый состав на два товарищеских матча. В список вошли 4 нападающих: Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко (оба - "Локомотив").

Подопечные Валерия Карпина сыграют против Никарагуа 27 марта, матч с Мали состоится 31 марта.