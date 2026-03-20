В «Спартаке» объяснили роль Заболотного

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что нападающий Антон Заболотный приносит большую пользу команде. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть очень большая конкуренция на позиции нападающего — Угальде, Гарсия, это отличные игроки, и иногда мы играем в одного форварда, так что не всем хватает места на поле. Антон очень помогает команде при работе с молодыми игроками, я очень доволен тем, как он действует как на поле, так и за его пределами», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».