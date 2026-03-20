Филатов: «Локомотиву» надо очень серьезно отнестись к матчу с «Акроном»

Член совета директоров и бывший президент московского «Локомотива» Валерий Филатов заявил «Матч ТВ», что у нападающего «Акрона» Артема Дзюбы будет дополнительная мотивация в матче 22‑го тура МИР РПЛ против железнодорожников.

Матч между «Локомотивом» и «Акроном» пройдет в Москве в воскресенье, 22 марта, и начнется в 19:00. «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, «Акрон» (22 очка) идет на десятой строчке.

— Что думаете о матче с «Акроном»?

— «Локомотиву» надо очень серьезно отнестись к этому матчу. «Акрон» сейчас играет неплохо.

— Будет ли у Дзюбы дополнительная мотивация в игре против Галактионова?

— Конечно, будет. Дзюба точно захочет огорчить Галактионова.

— Как Галактионов должен реагировать на это, на ваш взгляд?

— Каждый хочет выиграть, — сказал Филатов «Матч ТВ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024‑го.

