Круговой оценил поведение Талалаева

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В одном из эпизодов Талалаев умышленно выбил мяч на трибуны, чтобы помешать армейцам ввести аут. В результате этого вспыхнула потасовка. «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.

— Удалось разобраться, что произошло в матче с «Балтикой»?

— Да нет, уже забыли эту ситуацию. Это уже прошло. Никак не отреагировал.

— Удивился, когда Талалаев выбил мяч?

— Да, удивился. Считаю, что это неправильно. Но он сделал так, как посчитал нужным, — приводит слова Данила Кругового «Матч ТВ».