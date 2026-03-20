Круговой оценил поведение Талалаева

«Это неправильно». Круговой — о поведении Талалаева
Футболист московского ЦСКА Данил Круговой высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В одном из эпизодов Талалаев умышленно выбил мяч на трибуны, чтобы помешать армейцам ввести аут. В результате этого вспыхнула потасовка. «Балтика» одержала победу со счётом 1:0.
— Удалось разобраться, что произошло в матче с «Балтикой»?
— Да нет, уже забыли эту ситуацию. Это уже прошло. Никак не отреагировал.
— Удивился, когда Талалаев выбил мяч?
— Да, удивился. Считаю, что это неправильно. Но он сделал так, как посчитал нужным, — приводит слова Данила Кругового «Матч ТВ».