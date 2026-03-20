Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустит один матч – игру 22-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала 21 марта.