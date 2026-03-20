Экс-игрок сборной Австралии рассказал о посещении Северной Кореи

Бывший полузащитник «Брисбен Роар», «Мельбурн Сити», «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» и других клубов Эрик Паарталу рассказал, как чуть не увидел запуск ракеты в Северной Корее.

Австралийский футболист приехал в КНДР в 2017 году, когда выступал за индийский клуб «Бенгалуру».

«Портье в отеле сказал: если бы вы спустились (позже) в 6 утра, вы бы увидели, как ракета пролетает над отелем», – сказал Паарталу, сыгравший 2 матча за сборную Австралии, в подкасте Suited and Booted TV.

Команда Паарталу выиграла противостояние с клубом из Пхеньяна: сыграв вничью на выезде в Северной Корее и ранее победив дома со счетом 3:0.