«Зенит» официально представил Дивеева

Петербургский футбольный клуб «Зенит» официально представил защитника Игоря Дивеева, передает с презентации корреспондент «Матч ТВ».

Мероприятие прошло в пятницу в новом фирменном клубном магазине, который недавно открылся в торговом центре рядом с Московским вокзалом.

По традиции футболист сам нанес фамилию и игровой номер (78) на форму. Дивеев перешел в «Зенит» этой зимой из ЦСКА.

«Зенит» в 22‑м туре МИР РПЛ 22 марта сыграет на выезде против московского «Динамо».