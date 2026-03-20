Защитник «Зенита» высказался о матчах сборной России с Никарагуа и Мали

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о соперниках сборной России на предстоящем мартовском сборе.

Команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге. Дивеев попал в состав сборной на товарищеские матчи.

— Что скажете о ближайших соперниках сборной?

— Вообще ничего не знаю, если честно. Пока ты в «Зените», готовишься к клубным матчам. Сыграем с «Динамо», поедем в сборную, Валерий Георгиевич будет рассказывать о соперниках, игроках Мали и Никарагуа, будет теория и видео, тогда поймем, в какой футбол они играют, — передает слова Дивеева корреспондент «Матч ТВ».

