Защитник «Зенита» высказался о матчах сборной России с Никарагуа и Мали

Дивеев о матчах сборной России с Никарагуа и Мали: «Ничего не знаю о соперниках, если честно. Карпин все расскажет»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о соперниках сборной России на предстоящем мартовском сборе.
Команда Валерия Карпина сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге. Дивеев попал в состав сборной на товарищеские матчи.
— Что скажете о ближайших соперниках сборной?
— Вообще ничего не знаю, если честно. Пока ты в «Зените», готовишься к клубным матчам. Сыграем с «Динамо», поедем в сборную, Валерий Георгиевич будет рассказывать о соперниках, игроках Мали и Никарагуа, будет теория и видео, тогда поймем, в какой футбол они играют, — передает слова Дивеева корреспондент «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей сборной России смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
