Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ

Стали известны бригады арбитров, которые обслужат матчи 22-го тура РПЛ.

Первый матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 21 марта. Грозненский "Ахмат" сыграет против "Ростова" на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 13:45 по московскому времени.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 46 очков в 21 матче. На второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 45 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (41 очко).