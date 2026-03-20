Губерниев прокомментировал дисквалификацию тренера "Балтики"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил степень тяжести наказания главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.

По итогам инцидента в матче калининградцев с ЦСКА (1:0) Андрей Викторович был удалён. За провокации и особо рьяное поведение в отношении наставника армейцев Фабио Челестини Талалаев получил дисквалификацию на 4 матча, а также был оштрафован на 300 тысяч рублей.

"Дисквалификация должна была настигнуть уважаемого тренера Андрея Талалаева, моего хорошего друга. Он горячий товарищ, но нужно быть сдержаннее. Думаю, он сделает необходимые выводы. Главное, чтобы команда, которой я симпатизирую, не потеряла нити управления", — приводит слова Губерниева "ВсёПроСпорт".

В данный момент "Балтика" с 39 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Андрей Талалаев не будет присутствовать на бровке в матчах команды с "Сочи" (21.03, дома), махачкалинским "Динамо" (05.04, в гостях), "Пари НН" (11.04, дома) и "Краснодаром" (19.04, в гостях).