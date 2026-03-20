Соболев прокомментировал свое празднование в матче против "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о своем праздновании в матче против "Спартака".

Футболист заявил, что не обсуждал с главным тренером свое празднование.

"Понятно, что с Сергеем Богдановичем я это не обсуждал. Вообще ни с кем не обсуждал. Но я опять же понимал, что если забью на десятой минуте, то с маской отмечать не буду. А тут посмотрел на табло - 43-я минута. Думаю: "Определенный риск есть. Ну ладно, сделаю", - сказал Соболев в интервью "РБ Спорту".

14 марта состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0.

В конце первого тайма нападающий Александр Соболев реализовал пенальти и надел маску для плавания во время празднования.