В сборной Гамбии объяснили, из-за чего отказались играть с Россией

Президент Федерации футбола Гамбии Ламин Байо заявил, что отказ от игры со сборной России в марте 2026 года связан с логистикой, передает Sport24.

«Из-за запланированного матча с Сенегалом на выезде, нам было бы проблематично играть с российской сборной в России. Из-за проблем с логистикой мы отказались от этого варианта. Мы готовы сыграть с Россией в июне этого года», — сказал Байо.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.