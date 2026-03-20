Футболист «Ростова» получил дисквалификацию

Футболист «Ростова» Мелёхин дисквалифицирован на один матч РПЛ
Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин за удаление в матче с московским «Динамо» дисквалифицирован на один матч чемпионата России, сообщает пресс‑служба РПЛ.
Встреча 21‑го тура МИР РПЛ состоялась в субботу в Ростове‑на‑Дону и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мелёхин был удален с поля на 18‑й минуте после видеопросмотра.
«Ростов» с 22 очками занимает 11‑е место в таблице чемпионата России. В следующем туре команда 21 марта в гостях сыграет с «Ахматом».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.