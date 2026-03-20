Овечкин вспомнил о знакомстве с Месси в 2015-м

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ рассказал о знакомстве с Лионелем Месси.

Они встретились в 2015 году, когда сборная Аргентины тренировалась в США перед товарищеским матчем с Сальвадором. Сейчас Месси играет за «Интер Майами» в МЛС.

Андрей Аршавин: Ты знаком с Месси?

Александр Овечкин: Да.

Аршавин: Ты следишь за ним здесь, в чемпионате?

Овечкин: Представляешь, он здесь уже на протяжении двух-трех лет, а я ни разу не попадал к ним на игру в Вашингтоне, когда они приезжают.

Я с ним познакомился, у них был выставочный матч, мы с ним поменялись футболками. Даже не знаю, помнит он или нет. Скорее всего, не помнит. А я помню.

Аршавин: В Америке, кстати, я не удивлюсь, что Сашу больше знают, чем Месси.

Овечкин: Нет, ты что?

Аршавин: Я думаю, это еще от штата будет зависеть. Если южный, то он. Где хоккейные города, я думаю, он подсопротивлялся бы, не?

Овечкин: Нет, футбол поднялся, когда Бекхем сюда приехал. Сразу просто взлетел. Если посмотреть, сейчас здесь очень много футбольных полей. Сколько занимаются футболом – просто ужас. Девочки, мальчики, все занимаются.