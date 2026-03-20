Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам – окончание строгого поста в месяц Рамадан.

«Ид Мубарак (арабская праздничная приветственная фраза в Ураза-байрам — Прим. «Чемпионата») всем! Надеюсь, вы проведёте этот особенный день в кругу семьи и близких. Желаю вам всем мира и счастья», — написал Роналду на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отметился четырьмя результативными передачами.

После 26 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 67 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Хиляля» на три очка.