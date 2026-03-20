Тренер Кирьяков назвал главных фаворитов в борьбе за Кубок России

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил «Матч ТВ», что считает московское «Динамо» и «Краснодар» главными фаворитами FONBET Кубка России.

«Динамо» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России в гостях проиграло «Спартаку» и по сумме двух игр (0:1, 5:2) вышло в следующий раунд турнира, где встретится с «Краснодаром».

— Почему у «Динамо» всё стало получаться при Гусеве?

— Подождите пока петь дифирамбы. Задача поставлена — нужно выиграть Кубок. Да, они удачно стартовали, бывает такое, что выиграл одну‑две игры и покатило. Сейчас «Динамо» катит, но там есть, конечно, и сопутствующие обстоятельства. Удаление в матче с ЦСКА, грубейшие ошибки «Спартака» в обороне в первом кубковом матче, но это всё субъективно. Если реально — «Динамо» на ходу, они используют ошибки соперников, даже такие непростые матчи, как в Ростове, они выигрывают. Это тоже важно, когда начинает немножко везти и это везение помогает. Пока всё говорит за то, что у «Динамо» есть все возможности воплотить свои цели в жизнь.

— Динамовцы сейчас — главные фавориты в Кубке?

— «Краснодар» тоже там есть, и он тоже очень силен. Эти две команды должны разыграть между собой Кубок, — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

