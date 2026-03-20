Эксперт обвинил КДК в непрофессионализме

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева на 4 матча Российской Премьер-Лиги.

Быстров задался вопросом, почему санкции не были применены по отношению к сотрудникам тренерских штабов "Балтики" и ЦСКА, также участвовавших в потасовке в концовке очного противостояния команд.

"Сколько полагалось, столько Талалаеву и дали. Но я считаю, что это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию. Челестини дали только один матч, потому что он раньше не делал подобного. А почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке. Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК", — отметил Быстров в разговоре с Metaratings.

В конце матча 21 тура РПЛ между "Балтикой" и ЦСКА (1:0) Андрей Талалаев выбил на трибуны вышедший за боковую линию мяч. Находившийся рядом полузащитник армейцев Энрике Кармо толкнул тренера, после чего завязалась потасовка с участием Талалаева, главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, а также футболистов и работников тренерских штабов обеих команд. В итоге, Талалаев и Челестини были удалены.