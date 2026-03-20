Полузащитник «Ливерпуля» травмировался в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что Мохамед Салах получил травму во время матча с «Галатасараем» (4:0).

33-летний вингер был заменен на 74-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нидерландский специалист признал, что характер травмы необычен для игрока с такой выносливостью, как у Салаха, а также подтвердил, что египтянин не поедет на матч АПЛ с «Брайтоном».