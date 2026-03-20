Полузащитник «Ливерпуля» травмировался в матче с «Галатасараем»

Салах травмировался в матче с «Галатасараем», сообщил Слот. Вингер «Ливерпуля» не сыграет с «Брайтоном» и не поедет в сборную Египта
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что Мохамед Салах получил травму во время матча с «Галатасараем» (4:0).
33-летний вингер был заменен на 74-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
Нидерландский специалист признал, что характер травмы необычен для игрока с такой выносливостью, как у Салаха, а также подтвердил, что египтянин не поедет на матч АПЛ с «Брайтоном».
«Действительно, это необычно. Но в результате можно ожидать такого исхода, поэтому он не сможет сыграть завтра. Для «Ливерпуля» и для нас хорошо то, что у нас перерыв на международные матчи. Это плохо для Египта, он не сможет поехать туда. Мы также надеемся, что, учитывая то, что Мо показал в прошлом, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, так как он очень хорошо заботится о своем теле. История показывает, что он может вернуться раньше некоторых. Но до нашего следующего матча осталось всего две недели, так что будем надеяться, что за это время он сможет восстановиться», – сказал Слот.
