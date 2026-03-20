«Локомотив» разгромил «Динамо»

Столичный «Локомотив» одержал победу с крупным счетом над московским «Динамо» в домашнем матче третьего тура дивизиона А Молодежной футбольной лиги.

Встреча на стадионе железнодорожников завершилась со счетом 5:0. Голы забили Денис Сагария, Кирилл Комаров, Владислав Голубев, Михаил Самороковский и Армен Ераносян.

Результаты других матчей дня:

«Краснодар» — «Акрон — Академия Коноплева» — 4:1

«Рубин» — «Чертаново» — 0:0

«Спартак» — «Факел» — 4:3