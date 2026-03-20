Гвардиола высказался перед финалом Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед финальным матчем Кубка английской лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Арсеналом».

«За 10 лет мы 22 раза играли финалы на «Уэмбли», это большая честь и одновременно серьёзный вызов. Для команды это важный момент. Когда мы выходим в финал, независимо от уровня конкуренции, это всегда непросто. Мы должны воспринимать это как огромную возможность, потому что никогда не знаешь, когда это повторится. «Арсенал» любит контролировать многие вещи и аспекты игры. Они контролируют игру, защищаются глубоко, разыгрывают высокий прессинг, отдают длинные пасы, много хорошего в целом. В Лиге чемпионов они выиграли все матчи группового этапа и сыграли вничью лишь в последнем матче с «Байером», а в Премьер-лиге проиграли всего три игры. Это исключительная команда, и для нас будет большим вызовом проверить свой уровень», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.