Петров отреагировал на свой первый вызов в сборную России

Полузащитник "Балтики" Максим Петров поделился эмоциями от своего первого вызова в национальную сборную России. Хавбек попал в число 31 футболиста, который поедет с командой на мартовский учебно-тренировочный сбор.

"Сегодня утром вместе со своей невестой и Колей Титковым ходили на службу в храм, а после того, как вышли оттуда, мне уже посыпались звонки с поздравлениями. Так и узнал об этом важном для меня событии. Поздравили близкие, друзья, болельщики в комментариях. Первый вызов в главную команду страны — для меня это большой и приятный день. Буду работать ещё усерднее, чтобы получить шанс дебютировать", — отметил Петров в разговоре с "Советским спортом".

В текущем сезоне за "Балтику" Максим Петров провёл 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с Никарагуа, 31 марта пройдёт товарищеская встреча россиян со сборной Мали.