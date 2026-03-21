Футболиста «Ахмата» увезли на скорой после страшного столкновения в матче РПЛ

Футболист грозненского "Ахмата" Мирослав Богосавац получил страшную травму во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока "Ростова" Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу.

Сейчас идет второй тайм. "Ахмат" ведет со счетом 1:0. 19 марта нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен сломал руку в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Он получил травму на восьмой минуте матча после борьбы с защитником "красных" Ибраимой Конате.

Футболисту забинтовали руку, чтобы он сумел продолжить матч: Осимхен доиграл первый тайм, однако в перерыве был заменен.