Волгоградский «Ротор» обыграл дома «Факел»

В 25 туре чемпионата первой лиги сине-голубые принимали лидера турнира из Воронежа. Подопечные Дмитрия Парфенова одержали первую победу в весенней части сезона - 1:0.

Первый тайм волгоградцы провели образцово. Наши ребята практически ничего не позволили создать гостям, а сами регулярно заставляли вступать в игру бывшего голкипера «Ротора» Игоря Обухова. Кроме того, 3 раза мяч попадал в штангу и перекладину. На 23-й минуте сине-голубые сумели открыть счёт - отличился Абу-Саид Эльдарушев.

Во второй половине встречи волгоградцы действовали по счету. У «Факела» был один неплохой момент, но Никита Чагров отразил опасный удар бутты Магомедова головой.

В концовке «Ротор» мог удвоить преимущество, однако вышедший на замену Саид Алиев не попал в створ ворот из выгодной позиции.

В итоге «Ротор» победил - 1:0. 29 марта волгоградцы сыграют в Новороссийске с Черноморцем.