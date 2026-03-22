Алан Ширер недоволен уровнем судейства в английском футболе

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер выразил недовольство текущим уровнем судейства в английском футболе. Комментарий был сделан после матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом», который завершился со счётом 2:2.

На 67-й минуте при счёте 1:0 в пользу «МЮ» нападающий манкунианцев Амад Диалло вошёл в штрафную, где защитник Адриен Трюффер толкнул его руками. Арбитр Стюарт Атвелл не зафиксировал фол, что вызвало критику. В следующей атаке «Борнмут» сравнял счёт, а Трюффер отдал голевой пас.