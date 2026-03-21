Константин Генич рассказал, как ЦСКА выходить из сложившейся ситуации

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, как пауза на игры сборных может помочь московскому ЦСКА, потерпевшему четыре поражения в пяти матчах в 2026 году. Сегодня, 21 марта, армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо» в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас отличная пауза для ЦСКА, просто великолепная — на матчи сборных. Независимо от того, как они сыграют с Махачкалой, уйдут они в позитивном настроении, если наконец одержат победу, либо опять сыграют неудачно. Всё равно эта пауза сейчас прямо как пит-стоп для ЦСКА, чтобы переобуться, переосмыслить, выдохнуть и дальше всё как будто начать сначала. И дальше акцентировать уже, наверное, step by step от каждого матча. Вернуть раздевалку, вот эту чашку склеить как-то через большие матчи. Если они сейчас обыграют «Крылья» в Кубке и дальше выходят на пару «Спартак» — «Зенит», выиграют и выйдут в Суперфинал — вот это потихонечку будет всё склеивать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».