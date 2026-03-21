Футболисты Ла Лиги выбрали самого раздражающего тренера

ESPN провёл опрос среди футболистов испанской Ла Лиги, в котором определили тренера с наиболее раздражающим поведением на матчах. По информации источника, 30 игроков, пожелавших остаться анонимными, отметили, что 43,3% из них недовольны тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

На втором месте оказался Хосе Бордалас из «Хетафе» с 23,3% голосов. Третье место занял Марселино Тораль из «Вильярреала» с 13,3%. Также в опросе упомянули Мичела Санчеса из «Жироны» (6,6%) и Хаби Алонсо, который уже уволен из «Реала» (3,3%).

Один из опрошенных игроков отметил: «Симеоне очень любит провоцировать соперников». Другой добавил: «Бордалас протестует против всего».

После 28 туров испанского чемпионата «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 57 очками. Лидирует «Барселона», у которой 70 очков после 28 матчей.